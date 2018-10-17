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Dolar 5.70'in altına indi!

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Dolar 5.70'in altına indi!
ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de düşüş sürüyor. Kur güne 5.67 TL seviyesinden başladı. Bu 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye

Dün gece uluslararası piyasada sert bir düşüş yaşayan ve 5.67 TL'ye inen Dolar/TL yeni güne de aynı seviyeden başladı. Kur bu sabah da 5.6776 TL seviyesinden işlem görüyor.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de düşüş sürüyor.

Dün dar bantta yatay bir seyir izleyen Dolar saat 22:50'de yüzde 2 düşüşle 5.6640 seviyelerine kadar indi.

PAZARTESİ GÜNÜ 5.75'E İNMİŞTİ

Pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL dün son dönemdeki volatilite de dikkate alındığında 5.7600 ile 
5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü.

Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

 

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