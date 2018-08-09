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Dolar 5.40 liranın üzerine çıktı!

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Dolar 5.40 liranın üzerine çıktı!
Dolarda bugün ise hareketli dakikalar yaşanıyor. Güne dünkü kapanış seviyelerinden başlayan dolar kuru sonrasında gelen alımlarla 5.40 liranın üzerine çıktı.

Dolar 5.40 liranın üzerine çıktı!Dolar/TL dün ağırlıklı olarak 5.30 seviyesinin altında nispeten sakin bir seyir izlerken, piyasada gözler ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucunda. Dolarda bugün ise hareketli dakikalar yaşanıyor.

Güne dünkü kapanış seviyelerinden başlayan dolar kuru sonrasında gelen alımlarla 5.40 liranın üzerine çıktı.Yaşam - 09.08.2018 11:40Türkiye ve ABD arasında rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle yaşanan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ile görüştü.

Görüşmelerin bugün devam etmesi bekleniyor. Dolar/TL rekor seviyenin altında dalgalı seyrini sürdürürken, bankacılar piyasanın yönünü bulması ve kalıcı bir iyileşme sağlanması için ABD ile ilişkilerin ne şekilde ilerleyeceğinin netleşmesinin gerektiğini belirtiyor.

Pazartesi günü illikit piyasada 5.4250 ile tarihi zirveyi test eden dolar, bugüne 5.31 TL seviyelerinden başladı. Sonrasında dolardaki yükseliş hızlanırken, saat 09.00 itibariyle 5.35 liraya, 09.30 itibariyle de 5.40 liraya ulaştı. Euro da 6.28 TL seviyesine çıktı. Dolar sonrasında ise hafifçe gevşeyerek 5.37 TL'ye indi.

Arkasından hızlanan alımlarla 5.43 TL seviyesine kadar ulaştı. Sterlin 7 liranın üzerini görürken, euro 6.31 TL oldu. Saat 10.20 itibariyle dolar 5.4160 TL, euro 6.2850 TL seviyesinde bulunuyor.

 

 

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