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SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

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DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!
Gün içerisinde 5,54 seviyesine kadar inen dolar kuru, son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,56'dan işlem görüyor.

Sabah saatlerinde 5,58 ile son üç haftanın en düşük seviyesini gören dolar kuru düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Kur 5,54 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,56'dan, euro ise 6,21'den işlem görüyor.

MERKEZ'İN KARARI SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Dolar, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti. Gün içerisinde 5,54 seviyesini gören kur böylece son 4 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

'DOLARDA 5,50 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR'
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,5750 desteğinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,6750'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

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