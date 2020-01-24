'Dolandırıldım' diye geldi, asıl iğrençliği sakladı! Müge Anlı öğrenince yayından kovdu

Müge Anlı bugünkü programında internetten tanıştığı adam için Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 çocuk annesi Ayfer Yaralı'yı konuk etti. 3 kızı olan Ayfer Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin eurosunu aldığını

Almanya'da evli olan ve 3 kızı olan Ayfer Yaralı, iki küçük kızını alıp internetten tanıştığı kişi için Türkiye'ye geldi, büyük kızı ise Almanya'da babasıyla kaldı. Ayfer Yaralı'nın birlikte olmak için geldiği Nazmi isimli kişinin İstanbul'da hurdacılık yaptığı öğrenildi. Nazmi Bey, ev ve eşyalar için Ayfer Yaralı'dan 10 bin Euro aldı. İlerleyen dönemde Nazmi Bey bir kahvaltıcı dükkanı açmak için bir 10 bin euro daha talep etti. Yaklaşık iki yıl sonra eve başka bir kadınla eve gelen Nazmi Bey, Ayfer Yaralı ile çocuklarını kovdu.



Ayfer Yaralı evden gitmek istemeyince aç bırakılıp baskı yapıldı. Sonunda evden kızları ile birlikte ayrılan Yaralı çocuklarını Almanya'ya babalarının yanına gönderdikten sonra soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı internetten tanıştığı adam için kızları ile birlikte Türkiye'ye gelen Ayfer Yaralı'yı dinledikten sonra yayına Nazmi Bey'i bağladı. Nazmi Bey para aldığı iddialarını reddederken öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı donup kaldı. Nazmi Bey'in söylediği şuydu: - "Bana bir kuruş para verdiyse kefen parası olsun. 'Ben kocamı vurduracağım o parayı ona harcayacağım' dedi. Kocası Şükrü çocukları için benden 100 bin lira para istedi. Hurdacılık yaparak ben onun parasından bir kuruş almadım. Ben ona her türlü imkanı sundum. Geldi bana 12 yaşındaki kızıyla iftira attı." diye konuştu. Ayfer Yaralı "İftira atmadım ben gözümle gördüm" deyince Müge Anlı dondu kaldı. Müge Anlı, "12 yaşındaki kızınla mı bir şey gördün? Ayrıntılarını anlatma böyle bir şey için mi konuştun bu adamla... Böyle bir tartışma mı yaşadın?" diye sordu. Ayfer Yaralı verdiği cevapla Müge Anlı'nın sinirlerini hoplattı. Ayfer Yaralı "Odasına girmeye kaktı kızımın. İftira değil 3 kez kapıda yakaladım" dedi. Müge Anlı duydukları karşısında çileden çıktı ve "Bitti konu. Buyrun hanımfendi" diyerek kadına kapıyı gösterdi. Ayfer Yaralı 'kovulduğunu' ilk anda idrak edemedi. Bunun üzerine Müge Anlı ona dönüp içinde ne var ne yoksa döktü ve şunları söyledi:



-Hala daha nesine geliyorsun adamı bana anlatmaya yani... Bak böyle olmaz kardeşim. Böyle bir hayatı ben kabul etmiyorum. Bu ülkede de bunları duymak ve bilmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Gidin bir doktora ailenize de sesleniyorum sizi alsın. -Daha hala adamla 'beni evden attı" filan... Yapmayın ya... Daha hala adam atmasa evde oturmaya devam edeceksin. Kusura bakmayın çocuklu kadının özel hayatı olmaz kardeşim. O zaman adamdan şikayetçi oldun mu? Attırdın mı hapse... Olmadın yok abicim kusura bakmayın... "