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Doğuş Holding borçlarını ertelemek istiyor

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Doğuş Holding borçlarını ertelemek istiyor
Bloomberg haber ajansının geçtiği habere göre, Doğuş Holding geçen yıl yapılandırdığı borçlarını ertelemek için bankalarla görüşüyor.

 Konuya yakın kaynaklar Doğuş Holding’in sahibi Ferit Şahenk’in borç veren bankalarla ön görüşmeler yaptığını, şirketin koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışının ciddi darbe aldığını belirtti.

Holding bankalara ödeme yapılamayacağını iletti

İki kaynak, Doğuş Holding’in bankalara ödemelerin yapılamayacağını aktardığını belirtirken, şirket konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Karantina döneminden ciddi biçimde etkilendi

Nisan 2019’da 12 bankayla borçlarını altı yıllık bir düzenlemeye yayan ve yatırımlarının büyük kısmını bir süredir gıda ve konaklamaya yönlendiren holding, koronavirüs salgınındaki karantina döneminden de ciddi biçimde etkilendi.

Bazı varlıklarını elden çıkarmayı kabul etmişti

Doğuş Holding, borç yapılandırmasında restoranlardan, oteller ve eğlence mekanlarına, marinalardan otomobil distribütörlüğüne bazı varlıklarını ve hisselerini elden çıkarmayı kabul etmişti.

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