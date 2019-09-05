DOĞUŞ GRUBUNA, VOLKSWAGEN ŞOKU!

Alman otomobil devi Volkswagen yatırım için Türkiye'yi tercih etti. Manisa'da 1 milyar 300 milyon avroluk yatırımla dev bir fabrika kurulacak. Volkswagen Ferit Şahenk'in sahip olduğu Doğuş Grubu’na distribütörlük vermeyecek.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Türkiye'ye dev bir yatırım daha geliyor. Alman otomobil devi Volkswagen fabrika için Manisa'yı seçti. Dev fabrika için Türkiye'ye 1 milyar 300 milyon avroluk yatırım yapılacak.

DOĞUŞ OTO DEVRE DIŞI KALACAK!

Yalnızca fabrika inşa etmeyecek olan Volswagen kendi satış sistemini de kuracak. Volkswagen Ferit Şahenk'in sahip olduğu Doğuş Grubu’na distribütörlük vermeyecek. Doğuş Oto devre dışı kalacak.