Doğuş grubun da çatlama Hangi ünlü kanalı kapatma kararı aldı

Büyük medya holdingi doğuş yayın grubu kendi bünyesinde küçülmeye gidiyor. Önce NTV spor'u kapatan Ferit Şahenk şimdiler de ise Kral TV'yi kapatacağı gündeme geldi.

Doğuş Yayın Grubu'nda NTV Spor’un ardından grubun önemli kanallarından birinin daha kapatılacağı iddiaları gündeme geldi.

Edinilen bigiye göre son dönemde sık sık işten çıkarma ve küçülme haberleri ile anılan Doğuş Grubu, bünyesindeki önemli video müzik kanalı ‘Kral TV’yi de kapatma kararı aldı.Karar henüz kesinlik taşımamakla birlikte çalışanların büyük tedirginlik yaşadığı gelen haberler arasında.1994'te Cem Uzan tarafından kurulan Kral TV, Türkiye’nin ilk video müzik kanalı olma özelliğini taşıyorKanal, TMSF tarafından 15 Haziran 2008'de düzenlenen bir ihaleyle 95 milyon dolar karşılığında Doğuş Yayın Grubu bünyesine geçmişti.Son yıllarda eski popülaritesinden uzak bir grafik sergilen Kral TV, bu yıl Kral Pop ve Kral World kanallarını da Kral TV bünyesine katarak yeni bir oluşuma gitmeye çalışmıştı.