  • BIST 87.363
  • Altın 146,346
  • Dolar 3,7477
  • Euro 4,0256
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Doğum Yeri Hanesine 'Yok' Yazdı, Şimdi Tedavi Olamıyor

»
Doğum Yeri Hanesine 'Yok' Yazdı, Şimdi Tedavi Olamıyor
Gaziantepli Hamedi Çağan, nüfus müdürüyle kavga ettiği için doğum yeri hanesine 'yok' yazıldı. Bu nedenle gittiği her yerde sorun yaşayan Çağan, yetkililerden yardım istedi.

Gaziantep'in  Oğuzeli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hamedi Çağan, nüfus cüzdanının doğum yeri hanesine yazılan 'yok' ibaresi nedeniyle resmi kurumlarda zorluk yaşıyor. Göğüs ve cilt hastası Çağan, nüfus cüzdanındaki doğum yeri nedeniyle tedavi olamadığı için yetkililerden yardım istiyor.

BAŞVURUSUNA RAĞMEN 'YOK' İBARESİ DEĞİŞTİRİLMEDİ

Şanlıurfa'nın  Akçakale ilçesinde 1951 yılında doğan 10 çocuk babası Hamedi Çağan,  1984 yılında  Oğuzeli'nin Hatunlu Mahallesi'ne yerleşti. Çağan, o dönem defter şeklinde olan ve 'kafa kağıdı' denilen kimlik kartını değiştirmek için  Oğuzeli İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Çağan, burada dönemin İlçe Nüfus Müdürü ile arasında geçen bir tartışma nedeniyle nüfus cüzdanında  Akçakale yazan doğum yeri hanesine 'yok' yazıldı. Çağan, her yıl birkaç defa  Oğuzeli'nde Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmasına rağmen 'yok' ibaresini değiştiremediği için resmi kurumlarda sorunlar yaşadığını ve işlerini tamamlayamadığını kaydetti.


''SÜREKLİ SORUN YAŞIYORUM''

Nüfus cüzdanında TC kimlik numarası yazmasına rağmen doğum yeri 'yok' yazıldığı için özellikle hastanelerde sıkıntılar yaşadığını anlatan Hamedi Çağan, şöyle konuştu:

"Ben  1984 yılında  Oğuzeli'nde yaşamaya başladım. O zaman kimlik çıkarmak için gittiğim Nüfus Müdürlüğü'nde bir tartışma yaşadık ve benim doğum yerime yok yazıldı. 33 yıldır kime başvurduysam bu durumu düzeltmediler. Karakollarda, hastanelerde hep zorluklar yaşadım. Kimse benim işimi yapmadı. Şimdi hastayım. Ellerimin üzerinde cilt sorunum var, gözlerim bozuk, göğüs hastasıyım. Hastanelere gittiğim zaman kimisi nüfus cüzdanım yüzünden beni geri gönderiyor. Kimisi ise yardımcı oluyor. Bu durum yüzünden çekmediğim kalmadı.''

''SORAN OLURSA 'YOK'LUYUM DİYORUM''

Kendisine yardımcı olunmasını beklediğini belirten Çağan, ''Tedavi olamıyorum testlerimi yaptıramıyorum. Evliyim 10 çoğum var. Hepsinin nüfus cüzdanı normal, sadece benimki problemli. Bana nerelisin diye soran olunca yokluyum diyorum. Şaşıran olunca kimliğimi gösteriyorum." dedi.

Çağan, tedavilerinin yapılabilmesi ve normal bir hayat sürebilmek için yetkililerden yardım istediğini sözlerine ekledi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'dan Nilhan Osmanoğlu'na Cevap: Ada Bizim Tapulu Malımızdır03 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Doğum Yeri Hanesine 'Yok' Yazdı, Şimdi Tedavi Olamıyor03 Şubat 2017 Cuma 12:15
  • Güneydoğulu Aşiretler, Referandumda 'Evet' Diyecek03 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • Hükümetin ÖTV Kararından Sonra Fiyatlar Ne Kadar Düşecek?03 Şubat 2017 Cuma 12:12
  • Kılıçdaroğlu, Fatura Krizi Yaratan Türkmen'in Divan'dan İstifasını İstedi03 Şubat 2017 Cuma 12:11
  • 30 Yıl Çalıştıktan Sonra Emekli Olanlara Ödenecek İkramiye İçin Başvurular Başladı03 Şubat 2017 Cuma 11:46
  • İstanbul'da Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz03 Şubat 2017 Cuma 11:45
  • ABD'nin YPG Planını Trump Rafa Kaldırdı03 Şubat 2017 Cuma 11:40
  • Irak'tan Ortalığı Karıştıracak İddia: Haşdi Şabi DEAŞ'a Silah Sağlıyor03 Şubat 2017 Cuma 11:35
  • Başbakan'dan Yunanistan'ın Düşmanca Tutumuna Sert Cevap03 Şubat 2017 Cuma 11:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim