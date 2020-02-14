  • BIST 120.738
  • Altın 306,895
  • Dolar 6,0499
  • Euro 6,5627
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Doğum Gününde Göz Kamaştırdı

»
Doğum Gününde Göz Kamaştırdı
32 yaşına giren Hazal Filiz Küçükköse doğum gününü Arnavutköy'deki Rise Fall adlı mekanda kutladı...

    Kutlamaya ünlü oyuncunun sevgilisi Alp Güler ve yakın dostları katıldı. Mekan çıkışı sevgilisi Alp Güler’le objektife poz veren Küçükköse, “Bugün benim doğum günüm ve kendimi rahat hissettiğim bir şekilde giyindim” dedi.

     
    2

      Mekan çıkışı sevgilisi Alp Güler’le objektife poz veren Hazal Filiz Küçükköse’nin yakasındaki yarım altın dikkat çekti.

      Hazal Filiz Küçükköse doğum gününde pembe bir kıyafet tercih etti.

       
      3Yorum yapmam

        Yorum yapmam 

        Ezgi Mola geceye sevgilisi Mustafa Aksakallı ile katıldı. Ünlü oyuncuya “Alice” müzikalindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la sürpriz aşkı soruldu.

         
        4

          Sorulara yanıt vermek istemeyen Mola, “Bu konulara girmeyelim, işgüzarca yorum yapmam. Üçüncü kişi bir şey dememeli, çünkü onlar bir şey demiyor” dedi.

          Etiketler:
          UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
          Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
          Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
          SON EKLENEN GALERİLER
            Diğer Haberler
          • Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum14 Şubat 2020 Cuma 11:30
          • İBB Tarkanı Tekrar Reddetti14 Şubat 2020 Cuma 10:52
          • BERGÜZAR KOREL DOĞUMA GÜN SAYIYOR13 Şubat 2020 Perşembe 13:43
          • CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?13 Şubat 2020 Perşembe 13:38
          • AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ13 Şubat 2020 Perşembe 13:16
          • SURVIVOR SABRİYE’NİN ŞOK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2020 Perşembe 13:07
          • Aynı Evde Mi Yaşıyorlar13 Şubat 2020 Perşembe 12:58
          • Seri Metresten Şok Açıklama12 Şubat 2020 Çarşamba 16:20
          • Zor Bir Dönemden Geçtim12 Şubat 2020 Çarşamba 12:41
          • Meğer Böyle Bitmiş12 Şubat 2020 Çarşamba 12:34
            • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
            Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim