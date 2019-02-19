  • BIST 101.742
  • Altın 227,737
  • Dolar 5,2959
  • Euro 5,9997
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKadıköy'de yangın

Doğum gününde çoştu

»
Doğum gününde çoştu
Ünlü model Şebnem Schaefer 35. doğumgününü Rixos Pera Istanbul, Şamdan Meyhane'de kutladı.

120 kişinin katıldığı davette Mustafa Topaloğlu, Atilla Atasoy, Seçkin Piriler, Filiz Özkol, Ümit Okur, Ahmet Çevik, Ümit Efekan, Nebi Birgi, Pınar Soykan, Sinan Güleryüz, Özge Özder, Tuğçe Sarıkaya, Emre Erdemoğlu, Ümit Temurçin, Semih Kırgeçler, Serkan Atar gibi tanıdık isimler de boy gösterdi. Doğaya duyarlılığıyla bilinen Schaefer'in doğumgünü daveti "Hediye alma, bağış yap!" sloganıyla yapıldı ve gecenin tüm geliri "Bana Göz Kulak Ol Derneği"ne bağışlandı. Sinan Güleryüz'ün canlı sahne performansı ve Şebnem Schaefer'in sürpriz dans şovu konuklardan tam not aldı.

icerik.jpgtttttttt.jpg

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tek taş alay konusu oldu17 Şubat 2019 Pazar 12:22
  • Gülşen servet kazanacak17 Şubat 2019 Pazar 12:05
  • Özge ulusoy gizli aşkıyla ilk kez görüntülendi17 Şubat 2019 Pazar 10:59
  • Sabancı'ların süpriz doğum günü kutlaması16 Şubat 2019 Cumartesi 22:16
  • Metin'i görmeye tahammülü yok16 Şubat 2019 Cumartesi 20:23
  • Abazi: 'Benim göbeğim şiştikçe Tolgahan'ın baklavaları çıkıyor'16 Şubat 2019 Cumartesi 14:24
  • Herkes sevemez sevmek en büyük mucizidir16 Şubat 2019 Cumartesi 12:15
  • "Hepimiz aynı ulusun evlatlarıyız"16 Şubat 2019 Cumartesi 11:47
  • Deniz Çakır gazetecilere neden isyan etti16 Şubat 2019 Cumartesi 11:42
  • Dj sevgiliden Şeyma Subaşına ilginç yorum16 Şubat 2019 Cumartesi 10:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim