Doğum gününde çoştu

Ünlü model Şebnem Schaefer 35. doğumgününü Rixos Pera Istanbul, Şamdan Meyhane'de kutladı.

120 kişinin katıldığı davette Mustafa Topaloğlu, Atilla Atasoy, Seçkin Piriler, Filiz Özkol, Ümit Okur, Ahmet Çevik, Ümit Efekan, Nebi Birgi, Pınar Soykan, Sinan Güleryüz, Özge Özder, Tuğçe Sarıkaya, Emre Erdemoğlu, Ümit Temurçin, Semih Kırgeçler, Serkan Atar gibi tanıdık isimler de boy gösterdi. Doğaya duyarlılığıyla bilinen Schaefer'in doğumgünü daveti "Hediye alma, bağış yap!" sloganıyla yapıldı ve gecenin tüm geliri "Bana Göz Kulak Ol Derneği"ne bağışlandı. Sinan Güleryüz'ün canlı sahne performansı ve Şebnem Schaefer'in sürpriz dans şovu konuklardan tam not aldı.