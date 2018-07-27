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Doğu Perinçek: Türkiye, Trump'ın tehditlerine İncirlik'i kapatarak yanıt vermeli

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Doğu Perinçek: Türkiye, Trump'ın tehditlerine İncirlik'i kapatarak yanıt vermeli
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'yi geniş çaplı yaptırım uygulamakla tehdit etmesini değerlendirdi.

Doğu Perinçek, "Türkiye bu tehditler karşılığında hızlı bir biçimde İncirilik Üssü'nü ABD'ye kapatmak zorunda" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamasını Ulusal Kanal'a değerlendiren Perinçek, ABD'nin PKK'ya açıkça silah verdiğini, 'FETÖ'yü desteklediğini hatırlatarak Türkiye de Rusya, Çin, İran, Irak'la ittifak yaptığını, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da buna destek verdiğini söyledi.

"Bu bir cepheleşme" diyen Perinçek Trump'ın tehdidinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Perinçek, "Rahip Brunson serbest bırakılsa, Türkiye Brunson'a taç bile taksa bu süreç değişmeyecek" dedi.

Yanıt İncirlik'ten verilmeli

"Türkiye nasıl yanıt vermeli" sorusu üzerine Perinçek, "Türkiye bu tehditler karşılığında hızlı bir biçimde İncirilik Üssü'nü ABD'ye kapatmak zorunda. Diğer üslerle ilgili de aynı tedbirler alınmalı. Amerikan tehdidine en etkili yanıtlardan biri de Suriye'de verilmeli. Türkiye derhal Suriye ile el sıkışmalıdır, işbirliğine gitmelidir" yanıtını verdi.

Tüm partilere çağrı

Ankara'dan gelen tepkilerin yetersiz olduğunu belirten Perinçek, "Erdoğan yönetiminde bu tehditlerin altından kalkamaz" dedi. Perinçek tüm partilere de ABD tehdidine karşı ortak tavır alma çağrısında bulundu.

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