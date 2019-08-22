DOĞU PERİNÇEK, KAYYIM ATAMALARINA DESTEK ÇIKTI!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanlığı'nın kayyım kararına destek çıktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri için aldığı kayyım kararının hukuki olduğunu söyledi. Kayyımları eleştiren muhalefete de sert çıkan Perinçek, HDP'nin PKK'nın kolu olduğunu ifade etti.