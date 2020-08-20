Doğu Perinçek cumayı bekleyemedi, Erdoğan'ın müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz" açıklaması hakkında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğalgaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik" dedi.

CNN Türk Televizyonu’nda Ahmet Hakan’ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında Erdoğan’ın "Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağız. İnşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" sözleri değerlendirildi.

Programda, ABD merkezli Bloomberg News’in "Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı keşfetti" haberi de gündeme geldi. Programın konuklarından Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğalgaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.

Perinçek programda konu hakkında şöyle konuştu:

"Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğalgaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım."