Doğu Kudüs'e Büyükelçilik Müjdesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğn, İsrailli askerlerin, Filistinli gençlere yaptığı şiddetin fotoğraflarını göstererek ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Erdoğan, ''İşte İsrail bu, ey Amerika, ey Trump, yav sen bunları görmedin mi? Sen şu kafeslerin içindeki çocukları görmedin mi? Ya bunları göre göre ondan sonrada 'dünyanın en güçlü devleti benim' yav senin her yerin güçlü olsa ne olacak. Elinizde nükleer başlıklı silahlar var. Şu anda Amerika, tüm dünyaya ne diyor, nükleer başlıklı silahınız olmayacak. Senin elinde 16 bini aşkın nükleer başlıklı silahın var. Senin silahın ne olacak?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak için Karaman'a geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen kongrede partililerine seslenen Erdoğan, Ortadoğu'daki olaylara değindi.

KUDÜS'E BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK.

Türkiye'nin diplomatik ve askeri alanda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör devletinin kurulmasını engellediğini ifade eden Erdoğan, Kudüs'e de büyükelçiliğin açılacağını belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

''Çıkmış Kemal, konuşuyor. Diyor ki, 'Orası hemen Filistin'in başkenti olarak ilan edilmelidir' Yav zaten biz Filistin'in başkenti olarak Kudüs'ü çoktan ilan ettik. Fakat Kudüs şu anda işgal altında olduğu için oraya gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Ama bizim başkonsolosluğumuz bile büyükelçi ile temsil ediliyor. Fiili olarak biz bu işi yapmışız. İnşallah o günlerde yakın ve büyükelçiliğimizi hayırlısıyla orada açacağız.''

Erdoğan, batı medyasının bölücü teröristlerin cinayetlerini gündeme getirmediğini belirterek eleştiride bulundu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ben bir şeyi merak ediyorum? Batı medyası lafa gelince objektifliği kimseye bırakmıyor. Bölücü teröristlerin cinayetlerini gündeme dahi getirmiyor. Bu teröristlerce göçe zorlanan Suriyelilerin dramına tek bir satır bile ayırmıyor. Teröristleri parlatma kervanına, son olarak Alman ordusuna ait bir derginin katıldığını gördüm. Hatırlarsınız başka dergiler bu teröristleri kendilerine kapak yapmıştı. Hatta bir televizyon kanalı, Fransız sokaklarındaki reklam panolarını bunların resimleriyle donatmıştı. Terörün bu kadar meşrulaştırıldığı hatta alenen desteklendiği bir başka dönem yok.''

'AMERİKA'NIN 16 BİNİN ÜZERİNDE NÜKLEER BAŞLIKLI SİLAHI VAR'

Erdoğan, harita üzerinden Filistin'in, yüzölçümünün 1938'den günümüze gelen küçülme oranlarını gösterdi. Ayrıca İsrail askerleri tarafından şiddet uygulanan Filisintinli gençleri ve down sendromlularının durumlarını fotoğraflarla anlatan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Erdoğan, ''İşte İsrail bu, ey Amerika, ey Trump, yav sen bunları görmedin mi? Sen şu kafeslerin içindeki çocukları görmedin mi? Ya bunları göre göre ondan sonrada 'dünyanın en güçlü devleti benim' yav senin her yerin güçlü olsa ne olacak. Elinizde nükleer başlıklı silahlar var. Şu anda Amerika, tüm dünyaya ne diyor, nükleer başlıklı silahınız olmayacak. Senin elinde 16 bini aşkın nükleer başlıklı silahın var. Senin silahın ne olacak ? Sen diyorsun ki, dünyaya, silahlar olmayacak, gömün yok edin. Peki seninkiler ne olacak ? Adalet, bu mu adalet ? Onun için kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ülkemizin önünde iki yol var. Ya boyun eğeceğiz. Ya mücadele edeceğiz. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de mücadeleyi seçtik ''dedi.

"KUDÜS, BİZİM RUH DÜNYAMIZIN ZATEN BAŞKENTİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 170 yatırımın toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Kudüs'te düzenlenen oyunlarının hepsinin aynı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Suriye'de sergilenen insan ve medeniyet katliamıyla, Kudüs'te kesintisiz süren zulümlerin atılan provakatif adımların hepsi aynı. Irak'ta, Yemen'de, Körfez bölgesindeki rizler hep aynı projenin ayakları mahiyetindedir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu kadim coğrafya belli bir takım güçlerin yeniden tanzim etmeye çalıştığı senaryodur. Bölgedeki bir takım muhtelif yönetimlerde bunlara destek veriyor. Biz bu oyunu gördük, deşifre ettik. Sadece bununla kalmadık, bu oyunu bozacak adımları birer birer atıyoruz. Suriye'de başarı ile sonuçlandırdığımız Fırat Kalkanı harekatı bunlardan biridir. Şu an İdlip de, Rusya ve İran ile birlikte yürüttüğümüz bölgeyi güvenli hale getirme operasyonu bunlardan biridir.''

Kudüs'de Türkiye'nin büyükelçisinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, 'İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında liderler zirvesinde Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul etme kararını bu doğrultuda verdiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, şöyle konuştu:

"Kemal bey duymamış. Karaman'dan da seslenelim duysun. Ey bay Kemal, Kudüs bizim ruh dünyamızın zaten başkentidir. Bizim şu an orada işgal altında olması hasebiyle büyükelçilik tabelası asılamıyor ama bir defa orada bizim görevli olan büyükelçimiz var. Ondan da haberi yok. Afrin'i teröristlerden temizleyeceğiz, Mümbiç'i, Tel Abyad'ı, Kamışlı'yı teröristlerden temizleyeceğiz. Şemdinli'den Yayla Dağı'na kadar tüm sınırlarımızı teröristlerden temizleyeceğiz. Sınırlarımızın dibinde terör yuvalarının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Güya müttefikimiz olan birilerinin şımarttığı teröristlerin heveslerini, bugün olduğu gibi bundan sonra da kursaklarında bırakacağız."

"ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu'da PKK ile mücadele için "İnlerine gireceğiz" dediklerini ifade ederek, "Girdik mi? İşte askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, jandarma hep birlikte F-16 oldular. Hep birlikte helikopterlerle Ataklar'la üzerine gittiler. Hep birlikte komandolarımız inlerine girdiler. Şu an da, onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. FETÖ de yurt dışına kaçıyor. FETÖ batıya sığınıyor. Nereye kaçarsanız kaçın, kovalayacağız" dedi.

"AMERİKA 4 BİNİ AŞKIN TIR'LA KUZEY SURİYE'YE AĞIR SİLAHLAR GETİRDİ"

ABD'yi eleştiren Erdoğan, ABD'nin 4 bini aşkın TIR'la Kuzey Suriye'ye ağır silahlar getirdiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Aynı ittifaklar içinde bulunduğumuz ülke ve kuruluşlar, ne zaman Suriye'de bizim terör örgütü olarak tanımladığımız yapılarla iş tutmaktan vazgeçerler o zaman müttefikimiz olurlar. İşte Amerika 4 bini aşkın TIR'la Kuzey Suriye'ye ağır silahlar getirdi. Niye getiriyorsun? Bu silahlar kime veriliyor? Bize bunu açıklamaları lazım. Açıklamadan samimiyetlerine inanmamız mümkün değil. Aynı şekilde koalisyon güçleri açıklamaları lazım."

ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNDE BULUNAN AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka seslendiği sırada meydandaki bir binanın balkonundan 'Gurbetçi ailesi, Reisimiz çay davetimize evet! dermisiniz’ yazılı pankart açıldı. Erdoğan, törenin ardından çay davetinde bulunan Hollanda’da yaşayan Bozağaç ailesinin ziyaret etti. Aile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, çay ikramında bulundu.

Erdoğan ziyaretin ardından ‘Hz. Mevlana’nın 744’üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin son günü olan düğün gecesi anlamına gelen ‘Şeb-i Arus’ törenlerine katılmak için helikopterle Konya’ya geçti.

‘GURBETÇİLERİN GURURU’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği evsahibi Sami Bozağaç, Hollanda’da yaşadıklarını, ancak oğlu Halit Bozağaç dizinden ameliyat olduğu için şu an Karaman’daki evlerinde bulunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karaman’a geleceğinden haberleri olmadıklarını belirten Bozağaç, "Geçen Cuma günü korumaları geldi ve miting alanındaki evlerde kimlerin kaldığını kontrol etti. Benim de öyle haberim oldu. Biz de Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için eve çay içmeye davet ettik. Cumhurbaşkanımızın vatandaşları kırmadığını ve sorunlarıyla ilgilendiğini biliyorduk. Davetimizi kabul edip geldi ve bundan gurur duydum. Çok seviyoruz, gurbetçilerinde gururu’’ dedi.

Sami Bozağaç'ın oğlu Halit Bozağaç da, ''Cumhurbaşkanımız, 'Memnun musunuz, Cumhurbaşkanlığımdan, bir şikayetiniz var mı? dedi. Allah razı olsun ailemizde 2-3 kişinin iş problemi vardı. Randevu verdi'' diye konuştu.