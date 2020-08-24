Doğu Akdeniz'de kritik hafta

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın tahrikleri sürüyor. Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz sınırı anlaşması bugün Yunan parlamentosuna geliyor. Almanya Dışişleri Bakanı ise yarın hem Atina’yı hem de Ankara’yı ziyaret edecek.

ürkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili NAVTEX’in (denizcilere duyuru) süresinin dolmasına saatler kala yeni bir NAVTEX ilan etti. Buna göre yaklaşık iki haftadır bölgede olan Oruç Reis ve beraberindeki destek gemileri 27 Ağustos’a kadar çalışmalarını sürdürecek. Atina uzatma kararına tepki gösterirken, Yunan kaynaklar “Türkiye’nin gerilimi daha da tırmandırmak istediğini” iddia etti.

Yorgo Kırbaki'nin Hürriyet'teki haberine göre Yunan medyası “Türkler sinir harbi yapıyor. Sinirlerimizi test ediyor” diye yazdı. “Oruç Reis”in hidrokarbon arama çalışmalarını Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde gerçekleştirmesine rağmen, Yunanistan’ın söz konusu alandaki bazı bölgelerin kendi kıta sahanlıklarında olduğunu iddia etmesi gerginliğe neden olmuştu. Bu hafta, Doğu Akdeniz’deki krizin gidişatını etkileyecek önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

ANLAŞMA YUNAN PARLAMENTOSUNDA

Türkiye’nin yok hükmünde saydığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 6 Ağustos tarihli Yunan-Mısır anlaşması, bugün Yunan parlamentosunda görüşülmeye başlanacak. Oylama ise çarşamba günü yapılacak. Türkiye’nin bu konudaki tepkisi Atina’da merakla bekleniyor. Türkiye, 14 Ağustos’da BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, Yunan-Mısır anlaşmasının Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirterek, kabul edilmez olduğunu ve geçersiz saydığını duyurdu. Bunun üzerine Yunanistan da BM Genel Sekreteri’ne mektup göndererek, hem Mısır ile anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu hem de Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını çiğnemeye teşebbüs ettiğini ileri sürdü.

BAE İLE TATBİKAT Bugün ayrıca, Yunanistan ila Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Girit açıkları dahil çeşitli bölgelerde gerçekleştirecekleri ortak hava tatbikatı başlayacak. Tatbikata katılacak BAE Hava Kuvvetleri’ne bağlı 4 adet F-16 Block 60 tipi savaş uçağı yaklaşık 10 gün süreyle Girit Adası’nın Suda Hava Üssü’nde konuşlanacak. BAE savaş uçaklarının sabah saatlerinde Girit’e gelmeleri bekleniyor. Yunan savaş uçakları BAE ile tatbikattan ayrı olarak, Kıbrıs açıklarında Fransa, İtalya ve Rum Kesimi’nin de katıldığı ortak bir tatbikata daha katılacaklar.