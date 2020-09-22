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Doğu Akdeniz için kritik zirve: Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüştü

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Doğu Akdeniz için kritik zirve: Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya lideri Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Yunanistan'in Doğu Akdeniz istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi

Üçlü zirvede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Erdoğan, gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Üçlü zirvede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Erdoğan, gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirtti.

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