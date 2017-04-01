Doğruysa çok vahim! Almanya sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Almanya'nın gurbetçileri sınır dışı etmek için yaptığı plan ortaya çıktı. İddiaya göre 16 Nisan sonrası gurbetçileri Türkiye'ye gönderecekler.

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Türkiye’deki 16 Nisan referandumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda PKK ve ‘aşırı sağcı grupların’ Almanya’da saflarını oluşturduğu iddiasına yer verildi ve açık açık ‘çatışma’ uyarısı yapıldı.



Terör örgütü sempatizanlarıyla milliyetçi Türkler arasında yaşandığıı ileri sürülen gerilim, aslında Alman devletinin gurbetçileri sınırdışı etme planında ilk adım niteliği taşıyor. Söz konusu istihbarat raporuna ilişkin haberler, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarını oldukça rahatsız etti. Gurbetçiler bu bilgiyi, ‘yakında devreye sokulacak kirli tezgah için zihin alıştırması’ olarak görüyor.

DERİN TEZGAHIN TETİKÇİSİ

‘NSU’ olarak bilinen Nazi cinayetleriyle Türk vatandaşlarını evlerini kundaklayarak öldüren devlet destekli karanlık odakların yeni planı, sonu kitleler halinde sınırdışı edilmeyle bitecek bir sürecin fitilini ateşleyecek. Diyanet’in görevlendirdiği imamları ‘casus’ diye suçlayan ve tüm camileri FETÖ’ye teslim etmeye hazırlanan Alman devleti, kucağını açtığı terör örgütü PKK’yı ‘derin tezgah’ın tetikçiliğiyle görevlendirdi. Plana göre gurbetçiler, 16 Nisan’a yaklaştıkça artacak ve sonrasında da devam edecek bir dizi saldırının muhatabı olacak. Günbegün PKK’lıların saldırısına uğrayan vatandaşlar, teröristlere karşı kendilerini savunduğu takdirde Alman makamlarınca anında yaftalanacak.

YAYGARA KONUSU HAZIR

PKK’nın saldırılarına gurbetçilerin direnmesi sonrası Alman istihbaratının hazırladığı yaygaralardan bazıları şöyle: “Almanya’daki Erdoğan yanlıları şiddete meyilli. Sokaktaki kavgayı da onlar çıkarıyor. Ülkenin huzurunu bozuyorlar. Gergin ortamın tek nedeni, referandum sürecindeki ‘evet’çiler.” Bu şayiayı yaymaya hazırlanan Alman devleti, ilk etapta PKK’lıların saldırılarına uğrayan gurbetçilerin ‘sandıktan ürkmesini’ hedefliyor. ‘Evet’ oyu kullanacak kişileri sandıktan uzak tutmayı amaçlayan bu planın referandum sonrasındaki safhası ise çok daha ilginç. Fitili ateşlenen provokasyonu ‘Türk-Kürt’ kavgası olarak sunacak Almanlar, PKK’yı, ülkelerindeki Kürtlerin tek temsilcisi olarak gösterecek. Sonrasında, ‘şiddetin asıl nedeni’ olarak gördüğü Türkleri kitleler halinde sınırdışı etmeyi tasarlayan Almanya, ‘Türk-Kürt çatışması’ gibi sunduğu olayların Türkiye’de de meydana gelmesi için terör örgütünü fonlamaya hız verecek. FETÖ ve PKK işbirliğinde Türkiye’ye kaos ihraç etmeyi hedefleyen Almanya’da gurbetçilerin bu oyuna gelmemeleri, her türlü tahrikten uzak kalmaları isteniyor.

RAPORDAKİ TERÖRİSTBAŞI

Alman iç istihbarat kurumu BfV'nin, “Aşırı sağcı Türk gruplar ve PKK taraftarları, referandum öncesi pozisyon alıyor” başlıklı raporunda Kandil'deki PKK elebaşılarından Murat Karayılan’ın mesajına yer verildi. Karayılan'ın, ‘faşizmin yasallaşmasını engellemek için herkesi göreve çağırdığı’ hatırlatılan raporda Almanlar, PKK’lıları ‘Kürt gruplar’ olarak niteledi. PKK mobilizasyonundaki artışa dikkat çeken Almanlar, çatışma riskinin yükseldiğini kaydetti.