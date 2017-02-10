Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı ve modellik ve sunuculuk kariyeri ile isminden sıkça söz ettiren Özge Ulusoy, MAG şubat sayısı için objektif karşısına geçti

Özge Ulusoy: “Hiçbir estetik operasyon geçirmedim...”

Raşit Bağzıbağlı: “Mesele her yerde olmak değil, doğru yerde olmak”

Özge Ulusoy: “Doğru zaman geldiğinde evlenmeyi düşünüyoruz”

Raşit Bağzıbağlı: “Bu yoğunlukta maalesef aşka vakit bulamıyorum”

Özge Ulusoy : “ Kıskanç bir kadın değilim”

Raşit Bağzıbağlı: “Yıldızım, Fashion Week ile parladı”

Özge Ulusoy ve Raşit Bağzıbağlı özel hayatları ve kariyer serüvenleri ile ilgili sırlarını MAG okurları için paylaştı. Biraz yaş almanın kadınlara iyi geldiğini belirten Özge Ulusoy, Hacı Sabancı ile bir süredir devam eden ilişkilerine ve evliliğe dair soruları da samimiyetle yanıtladı. 12 yaşında tasarımcı olmaya karar verdiğini ileten Raşit Bağzıbağlı, mesleğinin ilk yıllarında ailesinin pek sıcak bakmadığını şimdi ise başarıları ile gururlandıklarını özel röportajında anlattı.

Özge Ulusoy ve Raşit Bağzıbağlı’nın kapak yıldızı olduğu MAG Şubat sayısı, birbirinden renkli içeriği, özel röportajları ve gündemi yakından takip eden köşe yazarları ile www.magdergi.com.tr ,DijiMecmua, Turkcell Dergilik ve seçkin kitapçılarda sizlerle buluşuyor.