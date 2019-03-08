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"Doğmamış bebeğe don biçiyorlar, hastalar"

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"Doğmamış bebeğe don biçiyorlar, hastalar"
Ünlü manken Didem Soydan, önceki gün Umut Eker ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bir buçuk ay sonra doğacak oğulları Karan’a açtıkları Instagram hesabı hakkında, Twitter hesabından "Vay arkadaş! Mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı" demişti.
Muhabirlerin Twitter hesabından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında yazdığı yazı ile ilgili sorulara Soydan, "Söylediklerimin arkasındayım. Tam bir hastalık yaptıkları, doğmamış bebeğe don biçmeleri... Beni tanıyorsunuz. Laflarımın sonuna kadar arkasındayım, onlar hasta" dedi.

 

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