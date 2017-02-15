İrfan Değirmenci’den çarpıcı açıklama: "Doğan Yayın Holding’e hakkımı helal etmiyorum..."

16 Nisan günü gerçekleşecek olan Başkanlık yasası referandumuna ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’nin Kanal D’deki görevine ‘tarafsızlık’ ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle son verilmişti. Bunun sonrasında ise gündemde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Değirmenci son olarak sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkenin bugünkü durumundan ‘Ana akım’ medyanın sorumlu olduğunu ifade eden Değirmenci, kendini direnerek var edebildiğini söyledi. Düşüncelerinin satılık olmadığını belirtti.