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Doğan Şener'i Kaybettik

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Doğan Şener'i Kaybettik
Efsane Hey Dergisi’nin kurucularından 82 yaşındaki usta gazeteci Doğan Şener hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı, 2008 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi, Doğan Şener 9 Aralık 2019 Pazartesi günü vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Doğan Şener’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

MedyaRadar'ın haberine göre Doğan Şener’in cenazesi 10 Aralık 2019 Salı günü Moda Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Kartal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DOĞAN ŞENER KİMDİR?

1937 yılında Zonguldak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. Mesleğe 1954 yılında Türkiye Spor Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Tercüman, Milliyet, Yeni İstanbul, Türkiye Gazetelerinde çalıştı. Hey Dergisi'ni çıkardı.

2008 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olan Doğan Şener Basın Şeref Kartı taşıyordu.

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