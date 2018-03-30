Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı iptal mi edildi?

Doğan Medya'nın, Demirören Holding'e satışında bugün kritik bir gelişme yaşandı. Satış iptal mi edildi?..



30.03.2018 Cuma, 12:30 | 327 kez okundu

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MedyaRadar'ın özel haberine göre Hürriyet, Posta, Kanal D, CNNTürk gibi Türkiye’nin en önemli kanal ve gazetelerinin satışında son dakika pürüzü çıktı.

Aydın Doğan’ın Demirören Grubu ile ön protokolü imzalayıp, el sıkışmasının ardından bugün devir teslim yapılması bekleniyordu. Ancak Doğan Medya Grubu'ndan gelen haberler işlerin pek de yolunda gitmediğini gösterdi.

BİRDEN BİRE HER ŞEY İPTAL EDİLDİ?

Medyaradar’ın ulaştığı bilgiye göre; bu sabah Doğan TV Center ile Hürriyet Dünyası'nda hummalı bir çalışma vardı. Her yere kırmızı halılar serilmişti ve Aydın Doğan ile kızı Arzuhan Yalçındağ’ın gelip çalışanlarla vedalaşması bekleniyordu. Ancak ne olduysa birden bu vedalaşma töreninden vazgeçildi ve her şey Pazartesi gününe bırakıldı.

SÖYLENTİLER BİR ANDA BİNAYI SARDI

Medya binası içinde yönetimden çalışanlara net bir açıklama yapılmaması da kafalarda soru işareti bıraktı. Çalışanlar arasında ‘satışın iptal edilebileceği’ yönünde çıkan söylenti kısa sürede hızla yayıldı.

DAHA ÖNCE SATIP GERİ ALDI

Aydın Doğan, 1998’de Milliyet gazetesini işadamı Korkmaz Yiğit’e satıp, yaşanan tartışma ve tepkiler üzerine geri almıştı.

MUHALEFET SATIŞI İSTEMİYOR

Türkiye’deki medyanın tamamına yakının hükümete yakın isimlere geçecek olmasından rahatsızlık duyan muhalif siyasetçilerin de Aydın Doğan’a haber yolladığı iddia edilmişti. Bazı önemli gazetelerin de dile getirdiği bu iddiaya Aydın Doğan cephesinden ise olumlu bir tepki gelmediği öne sürülmüştü.