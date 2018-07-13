Doğan Hakyemez için Antalya'da tören düzenlendi

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından ve yöneticilerinden Doğan Hakyemez için tören düzenlendi.

Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Hakyemez'in cenazesi, Antalya Spor Salonu'na getirildi.

Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'in kızları Burcu Hakyemez Dal ve Deniz Hakyemez ile eşi Filiz Hakyemez, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Hakyemez'in Türk basketbolunun bir duayeni, milli sporcusu, antrenörü ve menajeri olduğunu, hayatına sayısız başarılar sığdırdığını ve başarılı sporcuların yetişmesine katkısı olmuş büyük bir spor insanı olduğunu belirtti.

Hakyemez'in aktif spor yaşamından sonra Antalya'da basketbola hizmet veren bir spor adamı olarak görev yaptığını anlatan Karaloğlu, ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Murat Yosmaoğlu: "Kaybettiği zaman bile hiçbir zaman pes etmeyen bir kişiliği vardı"

Törende konuşma yapan basketbol camiasından Murat Yosmaoğlu da geçmişte Hakyemez ile aynı takımda oynadığını, daha sonra da onun açtığı yoldan gittiğini söyledi.

Yosmaoğlu, sporculuğu ve yöneticiliği ile Hakyemez'in kitaplara konu olacak bir kahraman olduğunu vurgulayarak, "Kaybettiği zaman bile hiçbir zaman pes etmeyen bir kişiliği vardı." diye konuştu.

Yakın arkadaşı Emin Altıner ise Türkiye'nin iyi bir spor adamını, kendisinin ise ağabeyini kaybettiğini dile getirerek, "Sevgi dolu bir insandı. Düşmanına bile sporla yaklaşırdı. Maalesef kırgınlıkları vardı ama bunları hep içine attı ve kimseye söyleyemedi. Doğan ağabey, şöyle bir başını kaldırsan da dostlarının sana son görevini yaparken görebilsen." ifadelerini kullandı.

Yetiştirdiği sporcular adına konuşan eski sporcusu Barış Güney de onun kendilerine bıraktığı Antalya Basket Okulları'nı büyüterek ona layık olmaya çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Artan, Hakyemez için helallik isteyerek dua okudu.

Burcu Hakyemez Dal: "Türk basketbolu adına değerli bir insandı"

Kızı Burcu Hakyemez Dal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasını beklenmedik bir anda kaybettiklerini söyledi.

Babasının sevilen bir insan olduğunu, ölümünün ardından kendilerini arayanlarla da bunu anladıklarını belirten Hakyemez, şunları kaydetti:

"Antalya'da anma töreni düzenleniyor. Herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin uzun yıllar arayacağı spor insanıydı. Umarım herkes onun fikrini yaşatmaya devam eder. Babam 14 sene önce kalp ameliyatı olmuştu. Şu anda şeker hastasıydı. Olayın gerçekleşme sebebi şeker hastalığına bağlandı. Kontrole gittiğinde açık kalp ameliyatına alındı ve sonradan kalbi çalışmaması nedeniyle hayatını kaybetti. Spor okulunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bence Doğan Hakyemez, hem Türk sporu hem de Türk basketbolu adına değerli bir insandı. Biz onun adını, olabildiğince yaşatmaya ve gençlerin onun bakış açısını öğrenmesi için çabalayacağız. Spor okulu devam edecek."

Doğan Hakyemez'in naaşı, yarın İstanbul'da Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.