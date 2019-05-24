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DOĞAN GÜVERCİNİ BÖYLE YEDİ

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DOĞAN GÜVERCİNİ BÖYLE YEDİ
Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı

Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar küçük bir çocuk tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Doğal alanlarında barınma ve beslenme imkanı bulamayan yırtıcı kuşlar şehir merkezinde son yıllarda çoğalan güvercinleri avlayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

KAYSERİLİ AVUKAT PAYLAŞTI

Kayseri Barosu avukatlarından Emre Ayan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'nde bulunan bir evin balkonunda çekilen görüntülerde aç kalan yırtıcı kuş alaca doğan, yakaladığı güvercini yiyor.

O anları paylaşan Avukat Emre Ayan, "Küçük oğlum aradı 'baba balkona kuş kondu' dedi. 'Tamam yavrum' dedim. Bir daha aradı 'baba kuş kuşu yiyor' dedi. Anlayamadım 'video çek, bana gönder' dedim ve manzara bu. National Geographic Kayseri" yorumu yaptı.

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