İşte Hürriyet yönetiminin yaptığı o açıklama:
"Son günlerde Hürriyet gazetesinin satılacağı, hatta daha ileri gidilerek bir alıcı ile görüşmeler yapıldığı şeklinde medyada yer alan haberler maksatlı ve tamamen gerçek dışıdır. Kimsenin bu gerçek dışı yayınlara ve spekülasyonlara itibar etmemesi gerekir. Doğan Ailesi medyadaki varlığını korumaya ve geliştirmeye büyük önem vermekte ve ülkemizin ihtiyacı olan bağımsız ve objektif yayıncılığını sürdürmeye kararlı bulunmaktadır.”
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Doğan Grubu Hürriyet'in satışı iddialarını yalanladı
Hürriyet'in Katarlı bir gruba satılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada büyük yankı yarattı. Doğan Ailesi yaptığı son dakika açıklamasıyla satış iddialarını yalanladı.
İşte Hürriyet yönetiminin yaptığı o açıklama:
Etiketler: Doğan Grubu, Hürriyet
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