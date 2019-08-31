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DOĞALGAZA, YÜZDE 14,9 ZAM!

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DOĞALGAZA, YÜZDE 14,9 ZAM!
Doğalgaz satış fiyatlarına yüzde 14.90 zam yapıldı. Fiyatlar 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirildi.
EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.
Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

 

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