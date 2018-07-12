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Doğa Rutkay'dan 'sapık mesaj' açıklaması!

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Doğa Rutkay'dan 'sapık mesaj' açıklaması!
Oyuncu Doğa Rutkay: "Sapıkça mesajlar almadım, beni beğenmiyorlar sanırım..."

Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti.

Şimdilerde bu evliliğin meyvesi olan ikiz bebeklerine kavuşmak için gün sayan Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Instagramın ‘Bana soru sor’ özelliğini kullanan ve takipçilerinden sorular alan Doğa Rutkay, çoğunluğu evlilik ve bebekle ilgili soruları yanıtladı.

Kendisine yöneltilen sorulara samimi ve uzun yanıtlar veren Doğa Rutkay, bir takipçisinin; ‘Sapık kadınlar mesaj attığında ne yapıyorsun?’ sorusuna son derece ilginç bir yanıt verdi.

İşte Doğa’nın o yanıtı:

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