DOĞA RUTKAY BİNLERCE LİRALIK TELEFONUYLA CEVİZ KIRDI!

Güldür Güldür adlı komedi programının kadrosunda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay Kamal binlerce liralık telefonuyla ceviz kırarken çekilmiş görüntüleriyle tartışma konusu oldu.

Ünlü oyuncu Rutkay Aziz’in kızı olan Doğa Rutkay Kamal, babasının izinden giderek oyuncu olmayı tercih etmiş bir isim. Yer aldığı filmlerde ve dizilerde başarılı bir performans gösteren Doğa Rutkay Kamal, uzunca bir süredir Güldür Güldür kadrosunda boy gösteriyor. Program devam ettiği süre içerisinde Kerimcan Kamal ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Doğa Rutkay Kamal, işinden kalan vaktinin büyük bir çoğunluğunu çocuklarına ayırıyor. Sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair videolar da paylaşan oyuncunun geride bıraktığımız gün bir arkadaşı tarafından çekilmiş cep telefonuyla ceviz kırarken görüldüğü bir videosu paylaşıldı. Binlerce liralık cep telefonuna zarar gelir korkusu olmadan cevizleri birbiri ardına kıran Doğa Rutkay Kamal’ın bu görüntüleri sosyal medyada ses getirdi. Çok sayıda insan oyuncunun bu cesaretini ‘parası çok hiç umursamıyor’ şeklinde yorumladı.