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DOĞA KOLEJİ, KRİZ İDDİALARINI YALANLADI!

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DOĞA KOLEJİ, KRİZ İDDİALARINI YALANLADI!
Doğa Koleji tarafından, kurumla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İHA'nın haberine göre; basın açıklamasında, "82 bin öğrencisi, 124 kampüsü ile Türkiye'nin en büyük özel okul zinciri olan Doğa Koleji'ne yönelik son günlerde çıkan haberlere ilişkin açıklamamızdır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeni açılan Adıyaman, Konya Beyşehir, İzmir Torbalı, Çanakkale Biga, Giresun ve Ankara Bağlıca kampüsleri ile kampüs sayısını 129'a çıkaracak olan Doğa Koleji, 9 Eylül 2019 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 19 Ağustos 2019 tarihinde eğitime başlanmış, öğrencilerin kitapları teslim edilmiş, bu konudaki sorumluluk tarafımızca yerine getirilmiştir. Geçmişte, bazı lisanslı kampüsler tarafımızca devralınmış, bazı merkez kampüsler ise lisanslı olarak devredilmiştir. Mevcut durumda Doğa Koleji'nin 57 kampüsü lisanslı (franchise) olarak yönetilmektedir. Doğa Koleji'nin, tüm kampüslerinde uygulanan eğitim modeli tek bir merkezden yönetilmektedir. Doğa Koleji, eğitim sektöründeki öncü konumunu, akademik ve idari kadrosundan aldığı güç ve vizyonla kazanmıştır. Kurumumuz, ekonomide son dönemde yaşanan konjonktürel dalgalanmalardan kısmen etkilense de; tüm birimlerimizle yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla." denildi.

 

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