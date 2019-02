Dj sevgiliden Şeyma Subaşına ilginç yorum

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına, sevgilisi Guido Senia'nın yorum yapması sosyal medyada çok konuşuldu.

"ENİŞTEYE TÜRKÇE ÖĞRETMİŞSİN"

Çıktığı kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'ya aşk yaşadığı Guido Senia'dan yorum gecikmedi. Fransız DJ Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına, "Oh oh oh" yorumunu yaptı. Kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Subaşı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "O enişteye Türkçe öğretmişsin helal olsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Miami'den Kartalkaya'ya" yorumunu yaptı.