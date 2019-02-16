  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKadıköy'de yangın

Dj sevgiliden Şeyma Subaşına ilginç yorum

»
Dj sevgiliden Şeyma Subaşına ilginç yorum
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına, sevgilisi Guido Senia'nın yorum yapması sosyal medyada çok konuşuldu.

 Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisi Guido Senia'nın yorum yapması sosyal medyada çok konuşuldu.

"ENİŞTEYE TÜRKÇE ÖĞRETMİŞSİN"

Çıktığı kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'ya aşk yaşadığı Guido Senia'dan yorum gecikmedi. Fransız DJ Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına, "Oh oh oh" yorumunu yaptı. Kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Subaşı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "O enişteye Türkçe öğretmişsin helal olsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Miami'den Kartalkaya'ya" yorumunu yaptı.

ohohoh.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevgililer günü bizim için anlamsız15 Şubat 2019 Cuma 14:02
  • Adriana yoruldu15 Şubat 2019 Cuma 13:53
  • Eğlenceli erkeklerle evlenin15 Şubat 2019 Cuma 13:39
  • New York Fashion Week’e damga vurdular15 Şubat 2019 Cuma 12:20
  • Ünlü çift yaz rotasını şimdiden belirledi15 Şubat 2019 Cuma 11:10
  • Mahkeme Demet'in talebini reddetti15 Şubat 2019 Cuma 11:01
  • Hadise Cemil İpekçi hakkında ne söyledi15 Şubat 2019 Cuma 10:48
  • Şeyma anlatacak editörler yazacak15 Şubat 2019 Cuma 07:59
  • Aşklarını gizleyemediler14 Şubat 2019 Perşembe 18:09
  • "Huyu'da güzelliğide Burcuya benzesin"14 Şubat 2019 Perşembe 14:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim