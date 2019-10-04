DJ MAGA, BELÇİM BİLGİN İLE Mİ AŞK YAŞIYOR?

DJ Maga'nın yaklaşık iki aya yaklaşan bir süredir oyuncu Beren Saat ile yasak aşk yaşadığı; ikiliyi Saat'in yakın arkadaşı oyuncu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı iddia edilmişti.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programında Eylem İpek, DJ Maga'nın Beren Saat ile değil aynı arkadaş grubundan başka bir kadın ile aşk yaşadığını duyduğunu ifade ederken; program partnerleri Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever, Eylem İpek'e "Arkadaş grubu dediğin grupta Esra Dermancıoğlu ve Belçim Bilgin var. Esra Dermancıoğlu olsa saklamaz, hemen söyler yoksa aşk yaşadığını duyduğun kadın Belçim Bilgin mi?" diye sordu. Eylem İpek ise "Konuşmama hakkımı kullanıyorum" diyerek Belçim Bilgin hakkında ser verip sır vermedi.

BELÇİM BİLGİN ÖFKELENDİ

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Beren Saat ve DJ Maga'yı sizin tanıştırdığınız söyleniyor" sözleri üzerine gerilen Belçim Bilgin, "Öyle mi yazmışlar. Benim haberim yok. Şu anda sizden duyuyorum..." yanıtını vermişti. Muhabirlerin ısrarlı Beren Saat soruları üzerine ise Bilgin öfkelenerek, "Beren'in özel hayatını bana neden soruyorsunuz? Onları bulun sorun..." diyerek uzaklaşmıştı.