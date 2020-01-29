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DJ AYÇA KUMSAL ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ!

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DJ AYÇA KUMSAL ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ!
DJ Ayça Kumsal’ın evine giren eski sevgilisi, tüm eşyaları parçaladı. “Tehdit ediyor” diyen Kumsal’ın şikâyetiyle, şüpheliye uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre sosyal medya fenomeni DJ Ayça Kumsal, İstanbul Başakşehir'deki evinde dehşeti yaşadı. Kendisi şehir dışındayken eve giren eski sevgilisi F.T. tüm eşyaları kullanılamaz hale getirip harabeye çevirdi. Başakşehir ilçesi Bahçeşehir semtinde lüks bir sitede ikamet eden DJ Ayça Kumsal'ın başına gelenler, kendi iddiasına göre şöyle yaşandı... Bir haftalığına gittiği Antalya'dan evinde döndüğünde her zamanki gibi yardımcısı için anahtarını bıraktığı yerde anahtarı bulamadı. Durumdan şüphelenen genç kadın, hemen eski sevgilisi F.T.'yi aradı. F.T. anahtarın kendisinde olduğunu ancak vermeyeceğini söyledi. İkili telefonda tartıştı. Kumsal durumu polise bildirmek için karakola gitti. Bu sırada anahtarla eve giren sevgili evdeki tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi.

'BÖYLE OLMASINI SEN İSTEDİN'

Karakoldaki şikâyetinden sonra evine gelen Ayça Kumsal, şoke oldu. Kapıdan, kanepelere, televizyondan buzdolabına kadar tüm eşyalar kırılmış, yırtılmış kullanılamaz hale getirilmişti.

Tekrar polise giderek şikâyetçi olan Kumsal, eski sevgilisi F.T. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehdit mesajları aldığını aktaran Ayça Kumsal, "Sahte hesaplardan 'Böyle olmasını sen istedin' gibi mesajlar geliyor" dedi. Kumsal, "Sitenin yönetiminden de şikâyetçi oldum. Nasıl böyle kolayca girebiliyor. 50 bin liralık zararım var" diye konuştu.

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