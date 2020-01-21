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Diziye Fetö Soruşturması

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Diziye Fetö Soruşturması
Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "Babil" dizisinin geçen Cuma günü yayınlanan ilk bölümü sosyal medyada en çok koşulan konulardan biri oldu.

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "Babil" dizisinin geçen Cuma günü yayınlanan ilk bölümü sosyal medyada en çok koşulan konulardan biri oldu.

AY Yapım imzalı “Babil” dizisinde; işinden ihraç edilen, yurt dışına çıkamayan, banka hesaplarına bloke konulan ve ABD’ye kaçak yollardan gitmeye çalışan bir profesör konu ediliyor.

SORUŞTURMA AÇILDIĞI İDDİA EDİLDİ, AVUKAT NE DEDİ

 

 

 

Sosyal medyada kullanıcılarının bir kısmı dizinin; 15 Temmuz sonrası KHK'lılar (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri anlattığını belirtirken, bir bölümü ise aslında dizinin sınıfsal vurguya işaret ettiğini ifade etti.

Dizide; çocuğu hasta olan bir akademisyenin, çocuğunun tedavisi için, dolandırıcılık dahi yapmayı denemesi, bunu yaparken de zenginlerin mal varlıklarını vurgulaması dikkat çekiyor. Yine dizideki bir sahnede ise; zenginler gösterilip, onların mal varlıklarının aslında kendilerinden çalındığına işaret ediliyor.

Öte yandan, diziye FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilmişti.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar ise dizinin yapımcısı olan şirketin avukatıyla görüştüğünü belirterek, avukatın açıklamalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Avukatın, söz konusu soruşturmaya diar, kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini belirttiğini aktaran Avşar, şunları yazdı:

"Babil dizisine yönelik soruşturma açıldığı iddialarına yönelik yapım şirketinin avukatıyla konuştum. Soruşturma açıldığına yönelik kendilerine iletilen herhangi bir bilgi olmadığını söyledi. Babil dizisinin rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikayesini anlattığını belirten avukat, 'Zaman zaman bazı kişiler yeni başlayan projeler hakkında olmadık şeyler ortaya atıyorlar. Bizlerde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Babil dizisi bir akademisyenin hikayesinden ibaret' dedi. #babildizisi"

Kaynak: Medyafaresi

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