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Dizi'si tutmayınca önlem aldı

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Dizi'si tutmayınca önlem aldı
Sinem Kobal en son rol aldığı "yüz yüze" dizisi tutmayınca nazar önlemi aldı.

En son rol aldığı “Yüz Yüze” dizisi yayından kalkan Sinem Kobal, büyük hayal kırıklığına uğramıştı.Reytinglerde istediği sonuçları alamayan yapım, erken final kararı almıştı.Sinem Kobal, bir daha aynı durumla karşılaşmamak için gelen teklifleri deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuyor.Hatta Kobal, batıl inancına göre de aksiliklerin peşini bırakması için arkadaşlarıyla nazara karşı kurşun döktürdüğü öğrenildi.

Son dizisi 2 bölümde yayından kaldırılan Sinem Kobal yeni projeler için deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuyor. Nazara çok inanan oyuncunun aksiliklerin peşini bırakması için kurşun döktürdüğü konuşuluyor.

Son dizisi 2 bölümde yayından kaldırılan Sinem Kobal yeni projeler için deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuyor. Nazara çok inanan oyuncunun aksiliklerin peşini bırakması için kurşun döktürdüğü konuşuluyor.

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