Tuba Büyüküstün,kendi dizisi Cesur ve Güzel'i izlerken Sühan karakterini kendisinin de etkilediğini belirterek, diziyi izlerken heyecanlanıyorum. Zaten böyle bir teklif geldiğinde senaryoya bayıldım. Ekip iyi. İzlerken hep etkilendiğini belirtti. Ünlü oyuncu instagramda paylaştığı ''Güneşe doğru'' fotoğrafı da instagramda beğeni rekoru kırdı.
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Dizideki Sühan beni etkiliyor
Cesur ve Güzelde başrol oyuncusu olan Tuba Büyüküstün,''Diziyi izlerken Sühan rolü beni de etkiliyor.'' dedi.
Etiketler: tuba büyüküstün
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