  • BIST 78.139
  • Altın 130,461
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKA`Euro Bölgesi dağılabilir`

Dizi siteleri kapatıldı!

»
Dizi siteleri kapatıldı!
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), internet ortamında izinsiz şekilde dizi yayınlayan siteleri kapattı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), internet ortamında izinsiz şekilde dizi yayınlayan sitelere erişimi engelledi. Televizyonda yayınlanan dizileri internette yayınlayan siteler mahkeme kararıyla engellendi.

Ünlü dizi platformu Netflix'in dünyaca ünlü birçok dizinin Türkiye yayın haklarını da satın almasıyla birlikte internette dizi yayınlayan dizi sitelerinin kapatılması konuşulan konular arasındaydı. Bugün harekete geçen yetkililer, internette dizi yayınlayan internet dizi sitelerinin birçoğunun erişimini durdurdu. Geri kalan sitelerin de önümüzdeki günlerde kapatılması beklentisi hakim.

Dizi sitelerine giriş yapmak isteyen kullanıcılar TİB'in sitede yayınladığı "Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi mahkeme/savcılık kararı ile erişime engellenmiştir." bilgi mesajı ile karşılaştı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dizi siteleri kapatıldı!31 Aralık 2016 Cumartesi 01:58
  • 2017'DE NE OLACAK?30 Aralık 2016 Cuma 01:37
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan flaş El Bab yorumu!25 Aralık 2016 Pazar 05:59
  • BAŞBAKAN'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI!25 Aralık 2016 Pazar 05:54
  • "ARTIK TÜRKİYE'SİZ HESAP OLMAZ"25 Aralık 2016 Pazar 05:48
  • SOYLU'DAN KANDİL'E MESAJ: BAHARA VARAMAYACAKSINIZ!25 Aralık 2016 Pazar 05:40
  • ELÇİN SANGU HAMİLE Mİ?25 Aralık 2016 Pazar 05:40
  • ERDOĞAN'A ÖZEL İKRAM!25 Aralık 2016 Pazar 04:48
  • "SIRADA MENBİÇ VAR..."25 Aralık 2016 Pazar 04:43
  • 'Daha fazla imam hatip lisesi açacağız'25 Aralık 2016 Pazar 04:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim