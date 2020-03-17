Dizi Setlerine Koronavirüs Engeli!

Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçti.

Meslek örgütleri koronavirüs nedeniyle setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı.

Yapımcılar konuyla ilgili herkesin uyacağı ortak bir karar alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı. Akşam saatlerine kadar bakanlıktan çıkacak kararla beraber çekimlere ara verilmesi planlanıyor.

Meslek örgütleri setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı.

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam ile 'Doğduğun Ev Kaderindir' projesinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de bu harekete destek verdi.

Zalim İstanbul dizisinin de çekimlere ara verdiği öğrenildi. Yapımcı Şükrü Avşar, Sağlık Bakanlığıyla iletişim halinde olduğunu ve dizilerin çekimlerine süresiz ara verileceğini duyurdu.