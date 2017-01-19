Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit oldu.
Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanı yakınlarında 16 Ocak'ta çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce, önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis ise yaralanmıştı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi
Diyarbakır Sur'daki bombalı saldırıda yaralanan polislerden biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit oldu.
Etiketler: Diyarbakır, Sur, Dicle Üniversitesi
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