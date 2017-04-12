Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

Diyarbakır Valiliği de tünelin uzunluğunun 30 metre olduğunu ve RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcının kullanıldığını açıkladı.Saldırıyla ilgili 177 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda dün meydana gelen biri polis, 3 kişinin şehit olduğu 12 kişinin ise yaralandığı patlamayla ilgili çok çarpıcı açıklama yaptı. Patlamanın bir terör saldırısı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Patlama, orada bir teknisyen yardımcımızın bir zırhlı aracı tamiri esnasında gerçekleşti. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde; ama onun ötesinde bir teknisyen yardımcımız daha enkaz altından çıkarıldı ve o da şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. İlk önce araçla patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ama yapılan bütün tetkiklerde ve bütün araştırmalarda netleşti ki bu, bir terör saldırısı" diye konuştu.

TÜNEL KAZIP PATLAYICI YERLEŞTİRMİŞLER...



Dışarıdan açılan bir tünelle saldırının gerçekleştirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Biz ilk önce acaba içeriye girip, bir kişi, çalışan marifetiyle bir şey koydu mu; diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık ayda bir arama tarama yaparız. Böyle bir tehditle karşılaşmayalım, diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle şey kazmışlar. Yerin altında patlayıcı yerleştirmek suretiyle" dedi.

KORKUNÇ GERÇEK...

Sabah gazetesinde yer alan habere göre yerin 2 metre altından kazılan tünel ile teröristlerin hedefinin bütün emniyet binalarını patlatmak olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Teröristlerin kazdıkları tünel ile emniyet yerleşkesinde bulunan binaların altına kadar geldikleri ve tünele patlayıcı yerleştirmeye başladıkları belirtildi. Güvenlik kaynakları tünelin tamamen patlayıcılarla doldurulduktan sonra saldırının gerçekleştirileceğinin tahmin edildiğini ancak dünkü patlamanın plansız yaşanması üzerine bu hain saldırının asıl hedefine ulaşamadığını söyledi.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Binasında meydana gelen patlamada dün sivil personeller Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin şehit düşmüştü. Patlamanın ardından AFAD ekiplerince bölgede yürütülen arama çalışmalarında bir polis memurunun cenazesine ulaşıldı. Böylece patlamada şehit olanların sayısı 3'e çıktı.Şehit polis memuru ile patlamada şehit olan bir sivil personel için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ: 1 TON PATLAYICI 30 METRE TÜNEL

Diyarbakır Valiliği emniyete yapılan bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi "Bağlar İlçesinde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde 11.04.2017 Salı Günü Saat 10.47 de sebebi henüz belli olmayan bir patlamanın meydana geldiği, olayda 1 sivil personelin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü, patlamanın ardından Valiliğimizce yapılan basın duyurusu ile bildirilmişti.Patlama sonrası yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldığı anlaşılmış, AFAD ekipleri koordinesinde UMKE, 112, İtfaiye ve Emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde Saat 12.20 de enkaz altında kalan 1 polis memuruna ulaşılmış, hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanmış ve tedavi sonucu taburcu olmuştur.

"3 EMNİYET PERSONELİMİZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜR"



AFAD koordinesinde gerçekleştirilen uzun süre yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde enkaz altında kalan sivil personele saat 17.50 sıralarında, diğer polis memurumuza ise 23.15 sıralarında ulaşılmıştır.

Yaşanan olay sonucunda 1’i polis, 2’si sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet personelimiz şehit düşmüştür.

Patlama da yaralanan 1’i polis, 3’ü sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 yaralımızın tedavileri çeşitli hastanelerde devam etmektedir.Konu ile ilgili yapılan araştırmada, Emniyet Müdürlüğü Ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve yapılan kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.



177 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, olay ile doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, Terörle mücadele kapsamı çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile terör örgütü ile iltisakı olduğu değerlendirilen, 12.04.2017 tarihi saat 12.00 itibariyle 172 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin soruşturma işlemleri devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadeleye kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

