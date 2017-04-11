  • BIST 91.391
  • Altın 150,329
  • Dolar 3,7169
  • Euro 3,9463
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADolar 3.72 seviyesinde...

Diyarbakır'daki patlama için son dakika açıklaması: 1 sivil personel şehit

»
Diyarbakır'daki patlama için son dakika açıklaması: 1 sivil personel şehit
Diyarbakır'da patlama.. Merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında patlama yaşandı. Diyarbakır'daki patlamayla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın tamir sırasında m

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45’te şiddetli patlama oldu. Patlamanın İl Emniyet Müdürlüğü’nün ek binasındaki atölyede panzer tamiri sırasında yaşandığı bildirildi. Patlamada 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi enkaz altında. Hafif şekilde yaralananlar da var. 

DHA Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, CNN Türk canlı yayınında patlamayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 10.45 sıralarında Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Diyarbakır merkez ilçelerinin hemen hemen hepsinde duyuldu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'daki patlamanın nedeni için son dakika açıklaması11 Nisan 2017 Salı 12:15
  • Patlama bölgesinde polis anons yapıyor11 Nisan 2017 Salı 11:56
  • Patlamadan ilk görüntüler11 Nisan 2017 Salı 11:47
  • Son dakika.. Diyarbakır'da patlama.. İşte olay yerinden ilk görüntüler11 Nisan 2017 Salı 11:45
  • Tansu Çiller'in referandum kararı11 Nisan 2017 Salı 10:47
  • Adana'da dehşet! Yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü...11 Nisan 2017 Salı 10:03
  • Son dakika... Son mesajı ortaya çıktı: Yaptım bir hata11 Nisan 2017 Salı 09:58
  • Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 11 yaralı11 Nisan 2017 Salı 09:37
  • Son dakika: Kapadokya'daki balon kazası ile ilgili şok iddia!11 Nisan 2017 Salı 09:34
  • Son dakika: Trafik sigortasında yeni düzenleme! İşte ödenecek ücretler...11 Nisan 2017 Salı 09:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim