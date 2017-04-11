Diyarbakır'daki patlama için son dakika açıklaması: 1 sivil personel şehit

Diyarbakır'da patlama.. Merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında patlama yaşandı. Diyarbakır'daki patlamayla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın tamir sırasında m

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45’te şiddetli patlama oldu. Patlamanın İl Emniyet Müdürlüğü’nün ek binasındaki atölyede panzer tamiri sırasında yaşandığı bildirildi. Patlamada 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi enkaz altında. Hafif şekilde yaralananlar da var.

DHA Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, CNN Türk canlı yayınında patlamayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 10.45 sıralarında Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Diyarbakır merkez ilçelerinin hemen hemen hepsinde duyuldu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.