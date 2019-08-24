DİYARBAKIR'DAKİ KAZADAN ACI HABER: 1 POLİS ŞEHİT!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı. Yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23), tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



DHA'nın haberine göre; Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

6 POLİSTEN 1'İ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23), tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Yaralı 5 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.