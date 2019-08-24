DİYARBAKIR'DAKİ KAZADA ŞEHİT SAYISI 2 OLDU!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

6 POLİSTEN 2'Sİ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23) ve bir özel harekat polisi daha tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı 4 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.