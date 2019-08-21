DİYARBAKIR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi.