Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi.
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DİYARBAKIR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU!
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi.
Etiketler: Diyarbakır, Uyuşturucu, Operasyon, SonDakika
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