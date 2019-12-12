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Diyarbakır'da PKK'ya Ağır Darbe

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Diyarbakır'da PKK'ya Ağır Darbe
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi.

Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.

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