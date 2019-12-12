Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.
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Diyarbakır'da PKK'ya Ağır Darbe
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi.
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- 12:01 - Diyarbakır'da PKK'ya Ağır Darbe
- 12:00 - 12 İlde FETÖ Operasyonu
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- 11:08 - Resmi Gazete'de Yayınlandı O Yol Artık Ücretsiz
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- 17:38 - Oynarken Çok Acı Çektim
- 12:18 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sona Gelindi
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- 11:17 - Balıkesir 70 Kez Sallandı!
- 11:14 - Yalova Tersanesi'nde Korkutan Yangın
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