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Diyarbakır'da Patlama!

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Diyarbakır'da Patlama!
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde patlama meydana geldi. Balon imalatı yapan bir iş yerindeki helyum tüpünün patladığı bildirilirken patlamada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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