Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ye yükseldi. Patlamada 10'dan fazla kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu, patlamanın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün sabah saat 10.45 sıralarında şiddetli bir patlama oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bakım-onarım binasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme olurken, AFAD ekipleri de olay yerine gönderildi. Ekipler, binada çalışma başlattı.

Şiddetli patlamada çevredeki ev, işyeri ve araçlarda hasar oluştu.

PATLAMA TERÖR SALDIRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Soylu, şöyle konuştu:

"Zırhlı aracın tamiri sırasında gerçekleşti. Araştırma yapıldı. Mesele bir terör saldırısı. Orada yaklaşık 10-12 hafif yaralımız var. Bir teknisyen yardımcımız ve polisimiz daha şehit oldu. Terör saldırısı olduğu açığa çıktı. İçeriye mi girildi diye düşünmüştük. Dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla gerçekleştirdiler."

Terör saldırısı olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, patlamanın polis panzerinin onarımı sırasında meydana geldiği öğrenildi.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla arayarak patlama hakkında bilgi aldı.

NTV canlı yayınında patlamayla ilgili açıklama yapan Sağılık Bakanı Recep Akdağ da, "Üzücü bir hadise meydana geldi. Tamirat sırasında bir patlama oldu. Yaralılar var, enkaz altında kalan yaralılardan birinin bacağında kırık olduğu belirtildi. Onun dışında ağır yaralı yok. Sivil şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın ardından AFAD ekiplerince bölgede yürütülen arama çalışmalarında bir polis memurunun cenazesine ulaşıldı. Böylece patlamada şehit olanların sayısı 3'e çıktı.

Şehit polis memuru ile patlamada şehit olan bir sivil personel için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenecek.

Patlamada, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, yoğun dumana yol açan patlama, kentin birçok ilçesinden de duyuldu.

POLİSLERDEN UYARI

Öte yandan, polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.