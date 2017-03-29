Diyarbakır'da çukur kazan 2 kepçe operatörüne müebbet ve 60 hapis istemi

Operatörlerin terör örgütü mensuplarıyla Sur Belediyesine ait kepçelerle ilçede, sözde "özerklik" çerçevesindeki eylemler doğrultusunda birçok sokakta gece boyu çukur kazdıkları belirtilen iddianamede, "Kazılan çukurlar, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin gü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde DBP'li belediyeye ait iş makineleriyle terör örgütü PKK mensuplarının talimatı ile çukur kazdığı belirlenen 2 kepçe operatörü hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan Sur Belediyesinde dönemin Fen İşleri Dairesi Müdür Vekili Fırat G. ile kepçe operatörleri Ali Ö. ve Yılmaz S. hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce Sur ilçesindeki ara sokaklara kazılan çukurlarla bölgeye gelecek güvenlik kuvvetlerine pusu hazırlığı içerisinde olunduğu, uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırıda bulunulacağı bilgisi üzerine güvenlik güçleri tarafından söz konusu bölgeye operasyon yapıldığı belirtildi.

Söz konusu sokakların temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çok sayıda güvenlik personeli ve uzman ekiplerce operasyon yapıldığı bildirilen iddianamede, Fatihpaşa Mahallesi'ndeki Direkhane Yeni Bahçe 1, Yıkıkkaya ve Leylek sokaklar ile Dört Ayaklı Minare, Kiremit Sokak, Hasırlı Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yapılan çalışmalarda çok sayıda mühimmat ile bir teröristin ölü ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede müşteki sıfatıyla ifadeleri bulunan 2 polis de teröristlerin kazdığı çukurları, kurdukları barikatları ve bombalı tuzakları temizlemek için gittikleri bölgede kullanılan Sur Belediyesine ait iş makinelerinin plakalarını verdi.

Elde edilen delillerle Sur'da belediyeye ait iş makineleri ile çukur kazıldığının belirlendiği vurgulanan iddianamede, bu kapsamda dönemin Sur Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Fırat G, Sur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili İlhami K. ile iş makinesi operatörleri Ali Ö. ve Yılmaz S'nin yakalandığı bildirildi.

"ÇUKURLAR, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNU OLUŞTURMUŞTUR"

21 Ağustos 2015'te Şüpheli Fırat G'nin Çarşı Karakolu Polis Amirliğine giderek, 20 kişilik grubun söz konusu 2 iş makinesi operatörünü kaçırdıkları iddiasıyla şikayetçi olduğuna yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Fırat G'nin karakola şikayete gidiş amacının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Kepçelerin götürülmesi olayından haberdar olmasına rağmen erken saatte durumu emniyete bildirmemiştir. Bu haliyle eyleminin PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu oluşturduğu tespit edilmiştir."

İş makinesi operatörleri Yılmaz S. ve Ali Ö'nün, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla Sur Belediyesine ait kepçelerle ilçede, PKK/KCK terör örgütünün sözde "özerklik" yönetimi çerçevesinde çukur kazma, barikat kurma eylemleri doğrultusunda birçok sokakta gece boyu çukur kazdıkları aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kazılan çukurlarda siper alan PKK/KCK örgütü üyeleri gece boyu güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girmişlerdir. Bu çatışmalarda bir silahlı örgüt üyesi ölü ele geçirilmiştir. Söz konusu operasyonda yer alan 2 polis memuru şikayetçi olmuştur. Şüphelilerin, örgütün amacını bilerek ve örgüt talimatları doğrultusunda çukurları kazdıkları belirlenmiş, bu kazılan çukurlar, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin müşteki güvenlik kuvvetlerine karşı yaptıkları eylemin öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturmuştur. Çukur kazan şüphelilerin eylemleri, güvenlik güçlerine öldürmeye teşebbüs eden PKK/KCK terör örgütü üyelerinin öldürmeye teşebbüs ve silahlı çatışmaya girme suçlarına yardım niteliğinde olduğu tespit edilmiştir."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede iş makinesi operatörleri Ali Ö. ve Yılmaz S'nin "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", şikayetçi olan 2 polise yönelik olarak "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçuna yardım eden sıfatıyla işledikleri gerekçesiyle 39 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur Belediyesi Fen İşleri Dairesi Müdür Vekili Fırat G. hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Sur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili İlhami K. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin ek karar verildi.