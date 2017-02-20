Diyarbakır'da çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi önünde çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hastane önünde iki grup arasında çatışma çıktı.



Çatışmada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.



Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.