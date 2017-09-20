Diyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 183 polisle düzenlenen, helikopter destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik polisin kentte farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda, yaklaşık 700 kilo esrar, 1 ecstasy hap, 1 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Bu operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satış ve ticareti yaptıkları belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, polis bu kişilerin evine bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.

183 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

