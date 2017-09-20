  • BIST 104.991
  • Altın 147,100
  • Dolar 3,4858
  • Euro 4,1855
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADiyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı

Diyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı

»
Diyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı
Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 183 polisle düzenlenen, helikopter destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik polisin kentte farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda, yaklaşık 700 kilo esrar, 1 ecstasy hap, 1 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirilmişti.  Bu operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satış ve ticareti yaptıkları belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, polis bu kişilerin evine bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.

183 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Borsa İstanbul güne nasıl başladı (20 Eylül 2017)20 Eylül 2017 Çarşamba 10:23
  • Burcu Esmersoy'un şantaj davasında karar20 Eylül 2017 Çarşamba 10:20
  • Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması20 Eylül 2017 Çarşamba 10:19
  • Koç Holding o özelleştirmelere en yüksek teklifi verdi20 Eylül 2017 Çarşamba 09:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında samimi sohbet20 Eylül 2017 Çarşamba 09:17
  • Viyana'da birinci oldu, ödülünü almaya gidemiyor20 Eylül 2017 Çarşamba 09:10
  • 'Yoruldum' diyerek ağladı20 Eylül 2017 Çarşamba 09:06
  • Orgeneral Güler'den vatan toprakları mesajı20 Eylül 2017 Çarşamba 08:56
  • Kılıçdaroğlu'na derdini anlatırken...20 Eylül 2017 Çarşamba 08:53
  • 7 milyon liraya mal oldu ama...20 Eylül 2017 Çarşamba 08:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim