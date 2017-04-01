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Diyarbakır Erdoğan'ı bekliyor!

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Diyarbakır Erdoğan'ı bekliyor!
Saat 16.00'da toplu açılış töreni için tüm hazırlıklar bitirildi, Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağı asılan bir binanın önünde yürüyen kadınların yer aldığı kareyi dünyaya servis etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da toplu açılış törenine katılacak ve Valilik önündeki kalabalığa seslenecek. Saat 16.00'da başlayacak program için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini uluslararası haber ajansları da takip ediyor. Reuters haber ajansı, bugün Sabah kentten bir fotoğraf geçti.

Erdoğan ve Türk bayrağı asılan bir binanın önünde yürüyen kadınların yer aldığı kare, dünyaya servis edildi.

Diyarbakır'da ana yollara da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Ayrıca reklam panolarında da Erdoğan'a hoşgeldin mesajları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı, 285 milyon liralık maliyeti bulan yatırımların kurdelesini kesecek.

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